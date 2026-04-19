Samb vittoria sul Pontedera Salvezza diretta possibile

La Samb ha ottenuto una vittoria per 2-1 contro il Pontedera in una partita valida per il campionato. La formazione biancoceleste ha schierato un 3-5-2, con Cultraro tra i pali e diversi giocatori che hanno contribuito al risultato, tra cui Candellori con una prestazione giudicata molto positiva. La partita si è conclusa con un risultato favorevole alla Samb, aprendo possibilità di salvezza diretta per la squadra.

SAMB 2 PONTEDERA 1 SAMB (3-5-2): Cultraro 5,5; Zini 6, Pezzola 6, Dalmazzi 6 (40’ st Chelli 6); Marranzino 6,5, Candellori 8 (41’ st Lulli sv), Maspero 6 (8’ st Alfieri 6), Tourè 6,5, Piccoli 6,5; Eusepi 7,5 (41’ st Lonardo sv), Konatè 6 (41’ st Stoppa sv). A disp. Orsini, Ponzanetti, Lulli, Bongelli, Zoboletti, Margarita, Stoppa, Gigante, Chiatante, Martins, Lonardo, Semprini. All.: Boscaglia 6,5. PONTEDERA (4-2-3-1): Biagini 6,5; Leo 6, Piana 5,5, Sapola 5,5 (26’ st Beghetto), Cerretti 6; Caponi 6 (26’ st Manfredonia 6), Pietrelli 6 (26’ st Wagner 6); Vitali 5,5 (1’st Kandje 5,5), Kabashi 5,5, Rayuchev 5,5 (1’ st Yeboah 5,5); Nabian 6. A disp.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Samb, vittoria sul Pontedera. Salvezza diretta possibile Samb-Ascoli, derby al Picchio. La delusione dei tifosi Notizie correlate Leggi anche: Vis, Stellone esige i tre punti con Pontedera: "Serve raggiungere la salvezza il prima possibile" Ascoli: vittoria stasera e regalo dalla Samb per la promozione direttaIl Picchio Ascoli si prepara per una sfida decisiva stasera al Del Duca contro la Vis Pesaro. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Samb, ora puoi farcela. Vince con il Pontedera in casa infrangendo il tabù del Riviera dopo 7 mesi: la salvezza diretta è a -2; Samb-Pontedera 2-1, vittoria in casa dopo quasi sette mesi e adesso i rossoblù sperano; Samb, vietato sbagliare contro il Pontedera; Finalmente, però con sofferenza. La Samb batte il PontederaLa Samb batte il Pontedera 2-1 e torna a sperare per la salvezza diretta. Al 12? angolo per i rossoblù, batte Piccoli a rientrare, Pezzola cade in area, ... picenonews24.it Samb, boccata d’ossigeno: finalmente si torna a vincere al RivieraSERIE C - Eusepi e Candellori firmano il successo vitale contro il Pontedera Dopo quasi sette mesi la Samb torna alla vittoria con il Pontedera per 2-1 contro una squadra, però, già matematicamente re ... youtvrs.it Samb-Pontedera 2-1, rossoblù sfatano il "Riviera" e ora sperano nel miracolo salvezza facebook