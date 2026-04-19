I carabinieri di Pertegada di Latisana hanno scoperto un traffico di cani durante un'operazione che ha portato al sequestro di 19 cuccioli di razze pregiate. Due cittadini stranieri sono stati denunciati nell’ambito dell’indagine, che ha evidenziato un sistema di trasporto illegale di animali. L’intervento ha portato alla salvataggio degli animali coinvolti e alla messa sotto sequestro degli esemplari.

Un’operazione dei carabinieri a Pertegada di Latisana ha messo in luce un sistema di trasporto illegale di animali, portando al sequestro di 19 cuccioli di razze pregiate e alla denuncia di due cittadini stranieri. Il controllo, avvenuto su un autocarro con targa estera, ha rivelato la presenza di esemplari di Pastore del Caucaso, Kangal, Corsi e American Bully, ammassati in sei gabbie che non garantivano i livelli minimi di benessere richiesti dalle norme. Il controllo tecnico e le irregolarità documentali. L’intervento è iniziato quando l’Aliquota radiomobile della Compagnia locale ha fermato il veicolo, innescando una serie di verifiche specialistiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salvata la vita a 19 cuccioli: scoperto traffico di cani a Latisana

Notizie correlate

Cuccioli rinchiusi tra escrementi e degrado: scoperto traffico illegale di cani in uno stabile abbandonato a TorinoGli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti a Torino all’interno di uno stabile abbandonato del quartiere Madonna di Campagna, sospettando che...

Traffico illegale di cuccioli, oltre 300 cani sequestratiFIRENZE – Il traffico illegale di cuccioli torna sotto i riflettori dopo una serie di operazioni condotte nelle ultime settimane tra Toscana, Veneto...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Croce Rossa, uomo in arresto cardiaco: intervento salva-vita del 20enne volontario: Rappresenta i nostri valori; Cesena, a 20 anni salva la vita a un uomo colpito da arresto cardiaco: Un volontario pieno di valori; Cagliari, la prontezza di una commessa salva la vita a un uomo colpito da arresto cardiaco; L’infarto, il massaggio e la svolta. I tre angeli custodi in ambulanza: Così abbiamo salvato una vita.

Umbria. Infarto diagnosticato in farmacia: salvata la vita a un uomo di 70 anniL’uomo si è salvato grazie alla farmacia di Gualdo Cattaneo, dove un elettrocardiogramma in telemedicina ha permesso al medico refertante di individuare un infarto in atto: l'immediata attivazione del ... quotidianosanita.it

A 12 anni si tuffa nel torrente per aiutare l'amico che stava annegando e gli salva la vita, la storia di Nicolas nominato da Mattarella Alfiere della RepubblicaUDINE. E' riuscito a salvare un amico che stava annegando in un torrente. Si chiama Nicolas Treppo ed ha appena 12 anni il giovane che nelle scorse ore è stato insignito del titolo di Alfiere della Re ... ildolomiti.it

"Voglio farla finita". Ragazza salvata dopo ore di ricerche tra bus e metro ift.tt/P9KZs3U x.com

Ragazzina di 17 anni minaccia di buttarsi dal quarto piano, salvata da Carabinieri e Polizia Locale facebook