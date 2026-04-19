Un nuovo progetto politico viene presentato, caratterizzato da posizioni moderate e una proposta di continuità apparente. Si tratta di un'iniziativa che sembra puntare a mantenere alcune dinamiche già in atto, senza apportare cambiamenti radicali. L'attenzione mediatica si concentra su questa proposta, anche se si tratta di un prodotto che, secondo alcuni, rischia di essere più di facciata che di sostanza.

Forse stiamo esagerando (e io per primo) nel prestare così tanta attenzione a un puro prodotto virtuale del marketing politico, creato mettendo al lavoro ogni strumento disponibile per la simulazione della realtà, da Photoshop all’impiego delle neuroscienze e delle tecnologie computazionali; quale l’ologramma che ora si auto-candida a governare l’Italia chiamato Silvia Salis. Semmai, che sia lei a esprimere e illustrare nell’agire pratico le competenze di cui dispone, che rendano accettabile la pretesa di saper affrontare e risolvere i problemi complessi di un Paese che sta affondando, in una transizione sistemica di cui non sono chiari i possibili sbocchi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Salis e Tabacci, un altro prodotto moderato perché tutto cambi e nulla cambi

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