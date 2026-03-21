Un giornalista sportivo ha commentato le caratteristiche di Rafael Leao, attaccante del Milan, sottolineando che il giocatore non cambia atteggiamento facilmente e che non si modifica in breve tempo. Le sue parole riguardano il modo di essere e di comportarsi del calciatore, lasciando intendere che il suo carattere rimane stabile nel tempo. La dichiarazione è stata rilasciata in merito alla sua personalità in campo.

Alfredo Pedullà, noto giornalista sportivo, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni durante Sportitalia Mercato. Il giornalista ha voluto soffermarsi in modo particolare su Rafael Leao, numero 10 del Milan. Il calciatore portoghese, negli ultimi tempi, è finito più e più volte sotto ai riflettori a causa sia delle sue prestazioni in campo, alquanto sottotono, che per il comportamento avuto nei confronti della squadra. Basti pensare al momento della sostituzione contro la Lazio. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni in merito: "Leao è così, non lo cambi dalla sera alla mattina e non lo cambi più. Non entro nel discorso tecnico perché le qualità ci sono, ma la scena del camibo a Roma. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Pedullà: “Leao è così, non lo cambi dalla sera alla mattina e non lo cambi più”

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