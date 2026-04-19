Sabato trionfale per Canale 5 | Amici e Gerry Scotti stravolgono la Rai

Sabato sera 18 aprile, Canale 5 ha ottenuto risultati record, superando la concorrenza della Rai sia nella prima serata che nell'access prime time. La rete ha visto aumentare gli ascolti grazie a due programmi di punta, attirando un vasto pubblico televisivo. Questa vittoria si è tradotta in un risultato di ascolto superiore rispetto alle emittenti rivali, consolidando la posizione di Canale 5 nel panorama televisivo di quella serata.

Il sabato sera del 18 aprile è stato dominato dai numeri di Canale 5, che ha conquistato sia la fascia della prima serata che quella dell’access prime time. Il programma Amici, guidato da Maria De Filippi, si è imposto come il leader assoluto dello streaming televisivo con oltre tre milioni di spettatori, registrando una quota di share del 22.4%. Il trionfo del Biscione tra talento e fortuna. La sfida per il podio della serata ha Amici distanziare nettamente la concorrenza di Rai1. La trasmissione di Maria De Filippi ha infatti raccolto 3.009.000 telespettatori, lasciando alle spalle Canzonissima, che ha totalizzato 2.283.000 spettatori con un 17.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sabato trionfale per Canale 5: Amici e Gerry Scotti stravolgono la Rai Notizie correlate La ruota della fortuna chiude su Canale 5: quando e chi sostituisce Gerry ScottiLa ruota della fortuna è tra i programmi rivelazione di questa stagione televisiva. Striscia la Notizia: Checco Zalone e Gerry Scotti tra gli ospiti stasera in tv su Canale 5Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti conducono la seconda puntata di Striscia la Notizia con ospiti come Gerry Scotti e Gabriel Garko. Una raccolta di contenuti La Ruota della Fortuna, tutti contro Gerry Scotti: Vogliamo i Cesaroni!La prima serata di Canale 5 crea ancora problemi: il pubblico si lamenta, soprattutto stasera che ritornano I Cesaroni ... dilei.it La Ruota della Fortuna, la maledizione di Gerry Scotti e il bacio a Alba PariettiUn nuovo sabato sera per gli appassionati dell’access prime time di Canale 5 vuol dire solo una cosa: una nuova puntata de La Ruota della Fortuna. Gerry Scotti, accompagnato da bellissima Samira Lui, ... dilei.it