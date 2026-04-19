s francesco 800 anni dalla morte oggi si inaugura la mostra

Oggi si apre una mostra a San Piero in Bagno per celebrare gli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi. L’evento si svolge nella località dove si trovano alcuni dei principali luoghi legati alla vita del santo. L’esposizione presenta oggetti e documenti storici provenienti da diverse collezioni pubbliche e private, offrendo ai visitatori una panoramica sulla figura e sull’eredità di San Francesco. L’inaugurazione è aperta al pubblico e si svolge con una cerimonia ufficiale.

Mostra, a San Piero in Bagno, in occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi. Da oggi a domenica 26 aprile, il convento di San Francesco, annesso alla Chiesa dedicata al Santo Patrono d’Italia, ospiterà una mostra realizzata a cura dei frati francescani della Porziuncola di Assisi e presentata in occasione del Meeting per l’amicizia dei popoli. Il legame della comunità sampierana con la figura e la spiritualità francescana è antico e forte, nonostante la presenza dei frati francescani sia venuta meno già da qualche anno, viene portato avanti grazie alla presenza dei sacerdoti missionari del Preziosissimo Sangue. Quest’anno si è anche costituito un Comitato San Francesco composto da diverse associazioni e diversi fedeli legati a chiesa e convento.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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