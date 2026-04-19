Rugby addio a Ermolli | dal Varese al coaching mondiale

Il mondo del rugby locale piange la scomparsa di un ex giocatore e coach, deceduto all’età di 60 anni dopo aver combattuto una grave malattia. La sua carriera si è sviluppata tra il team di Varese e il coaching a livello internazionale, lasciando un segno importante in entrambe le esperienze. La notizia ha suscitato cordoglio tra appassionati e addetti ai lavori, che ricordano con stima il suo contributo al rugby.

Il rugby varesino si ritrova improvvisamente privo di una delle sue figure più significative a causa della scomparsa di Ermolli, avvenuta all'età di 60 anni dopo un combattimento contro una patologia severa. L'ex atleta, giunto nel comprensorio varesino dalle terre modenesi, ha rappresentato per decenni un pilastro tecnico e umano del settore, partendo dai campi locali per raggiungere le vette del coaching internazionale. Dalle sponde del Ticino ai vertici della tecnica internazionale La traiett .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rugby, addio a Ermolli: dal Varese al coaching mondiale Notizie correlate Leggi anche: Infortunio gravissimo: via dal campo in lacrime, addio al sogno Mondiale Suafoa: sarcoma terminale, addio al rugby a 27 anniIl 2 aprile 2026, il rugbista neozelandese Cameron Suafoa ha reso pubblica la drammatica evoluzione della sua malattia.