L’interporto di Rovigo ha subito una trasformazione significativa, passando da una situazione di difficoltà a diventare un punto di riferimento nel settore logistico a livello internazionale. La gestione dell’infrastruttura ha focalizzato l’attenzione su innovazione e stabilità finanziaria, consentendo all’interporto di espandersi e inserirsi in mercati globali. La regione ha così rafforzato la propria posizione nel panorama logistico nazionale e internazionale.

L’infrastruttura logistica di Rovigo ha compiuto un salto qualitativo trasformandosi da centro in difficoltà a nodo strategico di rilevanza globale, grazie a una gestione che ha puntato su innovazione e stabilità finanziaria. Il consolidamento di questo hub, capace di integrare flussi ferrovieri, stradali e fluviali, segna un punto di svolta per la connettività del Nord Italia e per il sistema produttivo regionale. Dalla crisi al ritorno all’utile: la strategia del rilancio operativo. Il percorso di risanaggio dell’interporto è stato guidato da un cambio radicale nella governance e da una revisione completa dei processi lavorativi. Dopo un...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rovigo rinascita logistica: l’interporto vola verso il mercato globale

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