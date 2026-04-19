A Ronchis, nella sala consiliare, si terrà giovedì 23 aprile alle 18:30 la presentazione del libro intitolato

La Sala consiliare di Ronchis ospiterà giovedì 23 aprile, alle ore 18:30, la presentazione dell’opera letteraria Filo spinato. L’evento, promosso dal Comune insieme alla Commissione cultura, vedrà l’autrice Rita Maria La Boria confrontarsi con Maura Pontoni, responsabile editoriale de l’Orto della Cultura. Il destino intrecciato di cinque donne. La narrazione proposta da La Boria funge da seguito del romanzo Nina – il fragile nastro di un’antica canzone. Il nuovo volume sviluppa una trama dove un legame invisibile ma lacerante, paragonabile a un filo spinato, agisce come vincolo per i personaggi femminili. Al centro della vicenda si muovono Nina, Martina, Sara, Cristina e Jasmine, figure intrappolate in una spirale tossica che ruota attorno alla protagonista iniziale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ronchis: il destino di 5 donne tra traumi e lotta alla tossicità

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