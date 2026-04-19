Roma-Atalanta | Lo specchio di una stagione a metà

Nella partita tra Roma e Atalanta, il risultato si è deciso negli istanti iniziali, quando la squadra di casa ha mostrato le sue vulnerabilità. La prima fase del match ha visto un rapido cambio di scenario, con l’Atalanta che ha preso subito il controllo del gioco. La partita si è svolta senza interruzioni significative, riflettendo le caratteristiche tattiche di entrambe le squadre e le difficoltà incontrate nel prosieguo del campionato.

La partita si è decisa nel battito di ciglia iniziale, dove la Roma ha esposto il suo fianco più fragile. Il pasticcio tra Hermoso ed El Shaarawy in fase di uscita non è stato solo un errore tecnico, ma il sintomo di una tensione che annebbia la lucidità. Il diagonale di Krstovic ha gelato un Olimpico che si aspettava l’assalto e ha costretto la squadra a una rincorsa furiosa. Se è vero che da quel momento i giallorossi hanno dominato il campo, è altrettanto vero che la produzione offensiva è rimasta ostaggio di una frenesia imprecisa. Il pareggio di Hermoso, arrivato con una coordinazione da attaccante puro su assist di Rensch, ha solo parzialmente medicato una ferita che resta aperta: la Roma crea, ma non concretizza il volume di gioco prodotto.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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