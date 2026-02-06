stagione di prosa greg bruschetta e lo specchio

Questa sera alle 21, il Teatro dell’Olivo riapre le porte con la stagione di prosa 202526. Sul palco tornano Ninni Bruschetta, Claudio “Greg” Gregori, Fabrizio Colica e Paola Michelini, pronti a portare in scena lo spettacolo

Stasera alle 21 tornano gli spettacoli della stagione teatrale 202526 del Teatro dell’Olivo. Stavolta sul palco arrivano Ninni Bruschetta, Claudio “Greg” Gregori (nella foto), Fabrizio Colica e Paola Michelini, protagonisti di " A Mirror. Uno spettacolo falso e non autorizzato" di Sam Holcroft, regia e traduzione italiana di Giancarlo Nicoletti. Qual è il confine fra politica, potere e arte? Siamo liberi da qualsiasi forma di censura? I politici possono condizionare la libertà di espressione? Gli spettatore hanno bisogno di sentirsi dire la verità o una bugia? Il cast affronta temi come la libertà di parola, l’autoritarismo e la censura, il testo di Sam Holcroft è un elettrizzante thriller dark ad alto tasso di ironia e adrenalina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

