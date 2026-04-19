Roma-Atalanta | il teatrino che rovina tutto

Nella partita tra Roma e Atalanta, lo Stadio Olimpico è stato testimone di momenti che hanno suscitato reazioni di delusione tra i tifosi. Durante l'incontro, un giocatore ha dovuto abbandonare il campo a causa di un problema muscolare, mentre un altro si è trovato in difficoltà nel distinguere le proprie maglie a causa delle scelte di formazione. I cori di protesta sono stati protagonisti nel corso del match, accompagnando le fasi più critiche.

Lo Stadio Olimpico non mente mai. Non ha mentito quando ha visto Gianluca Mancini arrendersi a un muscolo che non ne poteva più, né quando ha sommerso di fischi la confusione cromatica di un Tsimikas che non sapeva nemmeno quale maglia indossare. Ma, soprattutto, l’Olimpico non ha mentito quando la Curva Sud ha alzato quel lenzuolo bianco che pesa come una lapide: «Proprietà muta, dirigenza chiacchierona: chi pensa al bene della nostra Roma?». Il pareggio per 1-1 contro l’ Atalanta è il ritratto fedele di una società che ha smesso di essere una squadra per trasformarsi in un set cinematografico di serie B. Mentre in campo si combatte con i nervi scoperti – tra il gol di Hermoso che salva l’onore e il crollo fisico di Mancini – fuori va in scena uno spettacolo indecoroso.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Atalanta: il “teatrino” che rovina tutto ATALANTA ROMA...SCANDALO VAR...GASPERINI INSULTA TUTTI! Notizie correlate Forbidden fruit, il piano di Sahika: così rovina tuttoIl clima nelle prossime puntate di Forbidden Fruit si farà sempre più incandescente, tra amori che rinascono e vendette pronte a esplodere. Leggi anche: Serie A, L’inter frena contro l’Atalanta: Krstovic rovina i piani dei nerazzurri Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Gasperini: Fischi Olimpico giustificatissimi, il pubblico della Roma non merita questo teatrino; Roma, Gasperini: Fischi giusti per il teatrino di questa settimana. Quello che posso fare…; Roma, Gasperini tra fischi e corsa Champions: Il pubblico non merita questo teatrino, poi l'annuncio sul futuro; Gasperini e la diatriba con Ranieri: Il pubblico della Roma non merita questo teatrino. Gasperini: Fischi Olimpico giustificatissimi, il pubblico della Roma non merita questo teatrino(Adnkronos) – Gian Piero Gasperini ringrazia i tifosi della Roma presenti all’Olimpico per gli applausi ricevuti prima della partita ... cremonaoggi.it Gasperini e gli striscioni: Questa gente non meritava il teatrino visto in settimanaIl tecnico giallorosso: Mi dispiace essere stato coinvolto in questa situazione, posso solo evitare di alimentarla attraverso il silenzio ... ilromanista.eu Le pagelle di Roma-Atalanta 1-1: Champions lontana per i giallorossi - facebook.com facebook SERIE A I Roma-Atalanta termina 1-1 per la 33esima giornata. Al gol di Krstovic per la Dea al 12' risponde Hermoso per i giallorossi al 45' CRONACA e FOTO ansa.it/sito/notizie/s… x.com