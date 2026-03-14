Serie A L’inter frena contro l’Atalanta | Krstovic rovina i piani dei nerazzurri

L'Inter di Cristian Chivu ha subito una battuta d'arresto nella partita contro l'Atalanta. Durante il match, Krstovic ha segnato un gol decisivo che ha compromesso le strategie dei nerazzurri. La squadra di casa ha cercato di reagire, ma non è riuscita a trovare il gol che avrebbe cambiato l'esito dell'incontro. La partita si è conclusa con la vittoria dell'Atalanta.

Un grande 'tonfo' per l'Inter di Cristian Chivu. Il grande sabato di Serie A si apre con un risultato che fa assolutamente comodo al Milan: l'Inter a San Siro non va oltre il pareggio contro l'Atalanta (in goal Esposito e Krstovic, che fa un regalane al Milan di Allegri). Nel primo tempo la partita si è giocata totalmente a viso aperto, con i nerazzurri che passano subito avanti al 26esimo minuto di gioco con Pio Esposito: sulla sinistra, tira un mancino potente che non lascia scampo a Carnesecchi. Nerazzurri vicinissimi al raddoppio in più frazioni di gioco. Nel secondo tempo, invece, l'Atalanta di Palladino cresce sempre di più, ma la gara cambia attorno all'82esimo minuto di gioco. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Serie A, L’inter frena contro l’Atalanta: Krstovic rovina i piani dei nerazzurri Articoli correlati Atalanta-Bologna 2-0: doppietta di Krstovic, nerazzurri in scia ChampionsSeconda vittoria consecutiva per l’Atalanta, che supera 2-0 il Bologna al termine di una gara controllata e cinica, decisa dalla doppietta di Nikola... Asllani può lasciare in anticipo il Torino! I granata valutano il rientro all’Inter e complicano i piani dei nerazzurriSolet Inter, la rivelazione: ad aprile l’udienza, poi si potrà chiudere con l’eventuale trasferimento! Mercato Inter, dall’Inghilterra sono sicuri:... Tutto quello che riguarda Serie A L'inter frena contro l'Atalanta... Temi più discussi: Serie A, Inter-Roma si gioca domenica 5 aprile alle 20:45; Lotta scudetto: i calendari di Inter e Milan a confronto; Milan - Inter (1-0) Serie A 2025; Inter-Roma a Pasqua, Napoli-Milan a Pasquetta: le date della 31ª giornata. Esposito illude l'Inter, Krstovic la riprende tra le proteste, il Milan può riaprire il campionato: espulso ChivuA San Siro un gol per tempo: i padroni di casa non riscattano la sconfitta nel derby e protestano con Manganiello per il gol del pari dell'Atalanta ... corrieredellosport.it Inter-Atalanta 1-1, gol e highlights: pari e polemiche a San Siro, in gol Pio e KrstovicLeggi su Sky Sport l'articolo Inter-Atalanta 1-1, gol e highlights: pari e polemiche a San Siro, in gol Pio e Krstovic ... sport.sky.it Serie A, la classifica aggiornata: Inter a +8 sul Milan x.com Le prime foto sul set di Mare Fuori. Qui nasceva una delle serie italiane di maggior successo. Era il lontano 2020, quando la fiction esordì su Rai 2. Nel cast c’erano giovani attori talentuosi come Giacomo Giorgio, Massimiliano Caiazzo, Nicolas Maupas e V - facebook.com facebook