Rivoluzione per le prossime elezioni comunali a Salerno | il centro destra unito sosterrà Marenghi

Per le prossime elezioni comunali a Salerno, il centrodestra ha deciso di sostenere un candidato condiviso. In seguito a un incontro tra le segreterie regionali dei quattro partiti di area e a una mediazione tra il viceministro e un altro rappresentante, sono stati definiti i dettagli dell’accordo. Alla riunione hanno preso parte anche rappresentanti di altri partiti, con l’obiettivo di unire le forze in vista delle elezioni.

Rivoluzione per le prossime elezioni comunali a Salerno. Dopo la mediazione tra il viceministro Cirielli e l'onorevole Martusciello, si tenuto l'incontro tra le segreterie regionali dei quattro partiti di centrodestra, al quale hanno partecipato il senatore Iannone per Fratelli d'Italia, lo.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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