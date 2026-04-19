Risultati Serie A 2025 26 LIVE | la Juve vince allo stadium contro il Bologna

Nella giornata di oggi, la Juventus ha ottenuto una vittoria casalinga contro il Bologna, portando a termine la partita allo stadio di Torino. I risultati delle altre gare della Serie A 202526 sono aggiornati in tempo reale, offrendo un quadro completo delle sfide in corso nel campionato italiano. La cronaca degli incontri e gli esiti degli incontri sono disponibili per seguire l’andamento delle squadre nel torneo.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all’ultima giornata. Di seguito tutti gli aggiornamenti sul campionato italiano e sul percorso della Juve.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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