Rinnovo del contratto | i lavoratori del teatro aprono lo stato di agitazione

I lavoratori dei teatri hanno dichiarato lo stato di agitazione nazionale a causa della mancata definizione del rinnovo del contratto collettivo. La protesta coinvolge diverse categorie, tra cui macchinisti, elettricisti, fonici, attori, artisti, tecnici delle luci, personale amministrativo e di sala. La decisione riguarda anche le maestranze di alcuni teatri. La mobilitazione si inserisce in un contesto di attesa per un nuovo accordo contrattuale.

Proclamato lo stato di agitazione nazionale dei lavoratori dei teatri per il rinnovo del contratto nazionale, che interessa diverse centinaia di macchinisti, elettricisti, fonici, attori e artisti, addetti alle luci, amministrativi e personale di sala, tra cui anche le maestranze del Teatro.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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