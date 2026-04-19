Righetti a tutto gas Mawuli vicino al gol L’assist di Cianci

Durante la partita, il portiere ha mantenuto una presenza attenta senza dover intervenire in modo decisivo, rimanendo sempre vigile nell’area di rigore. Il difensore ha mostrato impegno nel coprire la corsia laterale, mantenendo una posizione compatta. Nel frattempo, Righetti ha spinto sull'acceleratore, cercando di creare occasioni offensive, mentre Mawuli si è avvicinato al gol, e Cianci ha fornito un assist che ha messo in difficoltà la difesa avversaria.

VENTURI 6 Non deve compiere parate significative, ma è sempre vigile in area di rigore. DE COL 6 Applicato nel coprire la corsia. COPPOLARO 6,5 Accompagna la manovra offensiva anche perché gli avanti abruzzesi non lo impegnano troppo. (Dal 67’ GILLI 6 Serra le fila nel finale). CHIOSA 6.5 Dirige il reparto arretrato senza patemi. Un’altra prova concreta per il capitano. RIGHETTI 7 Tra i più intraprendenti fin dalle battute iniziali. La catena di sinistra con Ionita e Tavernelli funziona molto bene e ne beneficia anche lui. Moto perpetuo. IONITA 8 Ancora determinante. Secondo rete consecutiva dopo quella al Livorno. In mezzo al campo è dominante.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Righetti a tutto gas. Mawuli vicino al gol. L’assist di Cianci Notizie correlate Leggi anche: Pulisic rimane fiducioso: “Mi sento in forma. Nessun assist o gol? Sono vicino a tornare a quei livelli” Arezzo, Cianci rilancia dopo il gol decisivo: "Non possiamo fermarci, ora c’è la Ternana"di Andrea Lorentini Il calendario, fitto e frenetico obbliga l’ a dimenticare in fretta l’adrenalina e le emozioni vissute nello scontro diretto... Contenuti e approfondimenti Righetti a tutto gas. Mawuli vicino al gol. L’assist di CianciVENTURI 6 Non deve compiere parate significative, ma è sempre vigile in area di rigore. DE COL 6 Applicato nel ... sport.quotidiano.net Righetti e il caso Ranieri-Gasperini: Dipenderà dalla forza della societàL'ex calciatore e ora assessore Ubaldo Righetti ha parlato ai microfoni di Tmw Radio a margine del match tra le vecchie glorie della RomaItalpol, giocato in occasione ... tuttojuve.com