Arezzo Cianci rilancia dopo il gol decisivo | Non possiamo fermarci ora c’è la Ternana

Arezzo si prepara già alla prossima sfida dopo aver battuto il Ravenna con un gol decisivo di Cianci, che ha commentato: “Non possiamo fermarci, ora c’è la Ternana”. Il calendario intenso richiede alle squadre di dimenticare rapidamente le emozioni del match precedente e concentrarsi subito sulla partita in programma tra ventiquattro ore al Comunale.

di Andrea Lorentini Il calendario, fitto e frenetico obbliga l’ a dimenticare in fretta l’adrenalina e le emozioni vissute nello scontro diretto contro il Ravenna e di proiettarsi già alla gara contro la Ternana in programma tra 24 ore al Comunale. Per gli amaranto è già vigilia, ma un passo indietro a quanto accaduto domenica è inevitabile anche in prospettiva delle ultime nove partite di campionato che attendono il Cavallino. La squadra di Bucchi, per dirla come il suo allenatore, dopo aver costruito le fondamenta e la casa, adesso deve mettere il tetto per finire l’opera. Che fuori di metafora significa conservare l’attuale vantaggio di +7 (o comunque un margine di sicurezza) su Ravenna e Ascoli fino alla fine di marzo, così poi da presentarsi sul rettilineo finale senza grossi patemi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

