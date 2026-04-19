Riaperta sul viale Europa l’edicola | giornali riviste e spazio culturale

Nella mattina di ieri, a Terranuova Bracciolini, è stata riaperta l’edicola situata sul viale Europa. L’inaugurazione ha visto la presenza di un gruppo di giovani che frequentano il Beta Bar e il Quasi Quasi, i quali hanno promosso questa iniziativa. L’edicola offre giornali, riviste e uno spazio dedicato alla cultura, dopo due anni di chiusura.

È stata inaugurata ieri mattina a Terranuova Bracciolini "L’Edicola Viale", riaperta dopo due anni grazie all’iniziativa di un gruppo di giovani legati alle attività del Beta Bar e del Quasi Quasi. Al taglio del nastro erano presenti, oltre al sindaco Sergio Chienni, anche l’assessore regionale Filippo Boni. Il primo cittadino ha voluto ringraziare chi ha scelto di intraprendere questa attività in un momento complesso per il settore della carta stampata, sottolineando come il chiosco rappresenti anche un importante presidio di socialità per la comunità. Un concetto ripreso anche dall’assessore Boni che, intervenendo anche in qualità di...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Riaperta sul viale Europa l’edicola: giornali, riviste e spazio culturale Notizie correlate Mille Edicola: l’edicola diventa hub culturale a MilanoUna storica edicola di Milano, situata in Via Giuseppe Ripamonti 2 nel cuore di Porta Romana, si trasforma radicalmente assumendo l’identità di Mille... Titoli di giornali sportivi in edicola oggiOgni mattina l’informazione sportiva si presenta al pubblico attraverso una finestra grafica immediata: le prime pagine dei quotidiani sportivi... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Riaperta sul viale Europa l’edicola: giornali, riviste e spazio culturale; Foggia, chiuso al traffico Viale Europa: verifiche sugli alberi a seguito del maltempo; VIALE EUROPA Maltempo, chiuso al traffico un tratto di Viale Europa: in corso verifiche sulla stabilità degli alberi; Foggia, chiusa temporaneamente al traffico Viale Europa per interventi di trazione delle alberature. #Cronaca Incidente tra bus e scooter a Tordigliano: soccorso il ragazzo, riaperta la strada - facebook.com facebook