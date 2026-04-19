Reinventiamo l’idea di libertà Più spazio alla voglia di essere

Lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet sarà protagonista de Il reato di pensare, lo spettacolo che martedì alle 21 porterà al teatro Comunale una riflessione sulla libertà di pensiero. Un titolo che suona come una provocazione e che, in realtà, è una domanda aperta sul presente. Quanto ancora è davvero libero il nostro pensiero? Crepet, lei parla di ‘reato di pensare’. Oggi chi inibisce il pensiero libero? I social, la famiglia, la scuola? O siamo noi stessi? "Mi viene da rispondere: tutti. C’è una categoria che esercita questo arbitrio più di altre, certo, ma il punto è che il meccanismo è diffuso e spesso invisibile. Ci sono interessi economici, culturali, politici e sociali che, negli anni, a volte anche in pochi giorni, hanno ritenuto di dover, come dire, soprassedere al libero arbitrio".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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