Rai Sport Domenica 19 Aprile - Guida alla programmazione telecronisti eventi live e streaming

Domenica 19 aprile 2026, la programmazione di Rai Sport offre una vasta gamma di eventi sportivi trasmessi in diretta, con orari e telecronisti dedicati. La giornata prevede diverse gare e competizioni che saranno visibili sia in tv sia in streaming, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire gli incontri più attesi. La guida dettagliata consente di conoscere le fasce orarie e i commenti di ciascun evento, per non perdere nessuna delle sfide in programma.

In vista del weekend, Domenica 19 Aprile 2026, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’è la Nazionale di calcio, seguita su Rai 1 da Alberto Rimedio, Lele Adani, Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni, con la supervisione di Marco Lollobrigida. La Rai punta alla qualificazione ai Mondiali 2026 dopo le mancate partecipazioni del 2018 e 2022.🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Rai Sport Domenica 19 Aprile - Guida alla programmazione, telecronisti, eventi live e streaming Notizie correlate Leggi anche: Rai Sport Domenica 5 Aprile - Guida alla programmazione, telecronisti, eventi live e streaming Rai Sport Domenica 29 Marzo - Guida alla programmazione, telecronisti, eventi live e streamingDalla finale scudetto femminile di rugby ai quarti di Superlega, su Rai Sport gli eventi chiave della giornata sportiva. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: GARA3 DI FINALE SCUDETTO PER LE PANTERE: DOMENICA SPETTACOLO IN UN PALAVERDE ESAURITO SANTARELLI: SARA’ DURISSIMA, MA VOGLIAMO FARE UN REGALO AI NOSTRI FANTASTICI TIFOSI (h. 18 diretta RAI SPORT e DAZN); Tg Sport - TG Sport Mattina - in diretta su Rai Sport 19/04/2026 alle 07:00; Amstel Gold Race 2026: prevista la diretta RAI? Orario, guida ai diritti, alternativa streaming; Gli Assoluti ENEL illuminano Torino. Dal 28 aprile diretta su Rai Sport. Rai Sport Domenica 12 Aprile - Programmazione, telecronisti, Parigi-Roubaix e eventi streaming Sport in TV oggi Domenica 12 Aprile sulla Rai orari e dirette In vista del weekend, Domenica 12 Aprile 2026, Digital-News.it vi presenta la programmazione sporti - facebook.com facebook