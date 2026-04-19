Ragazzi se fate così col ca**o che ci fanno fare lo stadio! | Tommaso Paradiso scherza da laziale con i fan Poi conferma | Mi sposo tra un tour e l’altro

Ieri sera, durante il primo concerto del suo tour al Palazzo dello Sport di Roma, il cantante ha scherzato con i fan, commentando in modo diretto e ironico sulla gestione dello stadio. Successivamente, ha annunciato che si sposerà tra un tour e l’altro. La serata ha visto il cantante esibirsi davanti a un pubblico ormai abituato ai suoi spettacoli, ripetendo l’evento anche oggi.

Tommaso Paradiso, ieri sera 18 aprile, ha dato il via al tour a casa “sua” al Palazzo dello Sport di Roma, per poi replicare oggi. “Ho già visto le vostre 7500 facce, vi ho scrutati tutti quanti, siete bellissimi. Vedo maglie degli Oasis e tanti fan dei Thegiornalisti”, ha detto al suo pubblico. C’è stato anche un altro momento in cui il cantautore ha scherzato con il pubblico. Quando Paradiso è andato dietro le quinte, è partito un coro dal pubblico: “Lazio alè”, urla il Palasport, “Lazio alè”, ne parte un altro ben poco amichevole nei confronti di Lotito, come riferisce l’Ansa. Al che Paradiso, lazialissimo, esce subito dicendo: “Ragazzi, se fate così col ca**o che ci fanno fare lo stadio!”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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