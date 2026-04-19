Racconto di una notte streaming e diretta tv | dove vedere la seconda puntata

Stasera, 19 aprile 2026, alle ore 21, andrà in onda la seconda puntata di una trasmissione che sarà disponibile sia in diretta televisiva che in streaming online. La puntata verrà trasmessa su canali dedicati e piattaforme digitali, offrendo diverse opzioni per gli spettatori che vogliono seguire l’evento in tempo reale. Gli utenti potranno accedere alla diretta tramite abbonamenti o servizi gratuiti, a seconda delle modalità di distribuzione previste.

Questa sera, 19 aprile 2026, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Racconto di una notte, la nuova serie turca in onda ogni domenica in prima serata. Al centro una avvincente storia di amore, vendetta e colpi di scena. Ma dove vedere Racconto di una notte in tv e streaming? Ecco tutte le informazioni. Appuntamento in prima visione questa sera, 19 aprile 2026, alle ore 21.30 su Canale 5. Se non siete a casa potete seguire la serie turca in diretta streaming e on demand in qualsiasi momento sulla piattaforma Mediaset Infinity. Quante puntate sono previste per Racconto di una notte? La serie, nell’edizione europea, conterà 110 episodi della durata di 45 minuti ciascuno, mentre nella versione originale turca le puntate sono 35 ma da 130' l’una.🔗 Leggi su Tpi.it

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