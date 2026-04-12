Racconto di una notte streaming e diretta tv | dove vedere la prima puntata

Questa sera, alle 21, viene trasmessa la prima puntata di una nuova produzione televisiva. È possibile seguirla in diretta sia tramite streaming online sia in televisione, ma i dettagli sulla piattaforma e sul canale non sono stati ancora comunicati. La trasmissione è prevista per questa data e orario, e gli spettatori potranno seguire l’evento in modo diretto e immediato.

Questa sera, 12 aprile 2026, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda la prima puntata di Racconto di una notte, la nuova serie turca in onda ogni domenica in prima serata. Al centro una avvincente storia di amore, vendetta e colpi di scena. Ma dove vedere Racconto di una notte in tv e streaming? Ecco tutte le informazioni. Appuntamento in prima visione questa sera, 12 aprile 2026, alle ore 21.30 su Canale 5. Se non siete a casa potete seguire la serie turca in diretta streaming e on demand in qualsiasi momento sulla piattaforma Mediaset Infinity. Quante puntate sono previste per Racconto di una notte? La serie, nell’edizione europea, conterà 110 episodi della durata di 45 minuti ciascuno, mentre nella versione originale turca le puntate sono 35 ma da 130' l’una.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Racconto di una notte streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata Una nuova vita streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntataQuesta sera, mercoledì 28 gennaio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la prima puntata di Una nuova vita, la nuova serie tv diretta da... Cuori 3 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntataCuori 3 è la terza stagione della popolare fiction di Rai 1 che torna con nuovi episodi dal 1 febbraio 2026. Annagiulia con Human di Rag’n’Bone Man e duetta con Rocco | The Voice Kids Italy Blind Auditions