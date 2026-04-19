quelle leonesse guerriere dei diritti

Ho insegnato per 23 anni all’Istituto Comprensivo Wojtyla Arenella, situato nelle borgate marinare di Palermo, Arenella e Vergine Maria. Durante il mio percorso, ho incontrato una storia che considero urgente riscoprire, quella delle “Leonesse” guerriere dei diritti. Questi episodi si collegano a un periodo tra gli anni '60 e '70, un’epoca in cui il territorio delle zone interessate ha subito un significativo scempio.

Una storia che credo sia urgente riscoprire e che ho incontrato avendo insegnato per 23 anni all’Istituto Comprensivo Wojtyla Arenella a Palermo, nelle borgate marinare Arenella e Vergine Maria, interessate allo scempio del territorio tra gli anni ’60 e ‘70». Parla così del suo «Le Leonesse di Vergine Maria» (Mesogea), Vanessa Ambrosecchio, scrittrice e docente palermitana che grazie a un «lavoro di scuola», scoperto e costruito alla pari con alunni, colleghi, genitori, testimoni, ricostruisce «una storia vera e dimenticata avvenuta nel periodo del Sacco di Palermo in quelle borgate marinare». Tra il 1964 e il 1979 le donne di quel...🔗 Leggi su Feedpress.me

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