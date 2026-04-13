Domani sera si disputa l'incontro di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Liverpool e PSG all'Anfield Road. I Reds cercano di ribaltare il risultato dell’andata contro i campioni d’Europa, che hanno vinto la partita precedente con un margine di due gol. La sfida vede entrambe le squadre impegnate a qualificarsi per le semifinali della competizione.

Il ritorno dei quarti all'Anfield Road rappresenta la partita dell'anno per gli uomini di Slot a cui è rimasta solo la Champions: si parte dal ko di Parigi per 0-2 Mai entrato in corsa per la Premier, ormai fuori anche dalla Fa Cup, al Liverpool non è rimasta che la Champions ma nella sfida di ritorno dei quarti partirà dalla sconfitta di Parigi per 2-0. O Slot riesce a ribaltare il verdetto oppure ha chiuso una stagione fallimentare sotto tutti i punti di vista. Scopriamo pronostico e quote di Liverpool-Psg, sfida in programma martedì 14 aprile alle ore 21. Prova gratis il futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA dedicata ai pronostici! La squadra di Slot non è mai entrata in corsa per il titolo in Premier, che riguarda ormai soltanto l'Arsenal (in testa) e il City, secondo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Liverpool-Psg, i Reds cercano l'impresa contro i campioni d'Europa: il pronostico

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