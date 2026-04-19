La partita tra Carrarese e Pescara si gioca come parte della trentacinquesima giornata del campionato di Serie B. La sfida si svolge in un momento in cui entrambe le squadre cercano punti per migliorare la posizione in classifica. La gara si terrà in casa della Carrarese, con il Pescara che arriva con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo. Entrambe le formazioni hanno motivazioni legate alla classifica e alle ambizioni stagionali.

Carrarese-Pescara è una partita valida per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico Vero che la Carrarese, in caso di vittoria, andrebbe almeno per una settimana dentro i playoff, ma è altrettanto vero che il Pescara, che ha mostrato clamorosi segnali di risveglio nel corso delle ultime settimane, andando a vincere di nuovo fuori casa come successo nel corso dell’ultima trasferta, uscirebbe dalla zona rossa della classifica e si potrebbe prendere i playout. (Profilo Instagram Pescara) – Ilveggente.it Questa è una sfida nella quale le motivazioni faranno decisamente la differenza.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Carrarese-Pescara: le motivazioni pesano

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