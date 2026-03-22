Pronostico Bologna-Lazio | le fatiche in Europa pesano

Domenica alle 15 si sfidano Bologna e Lazio, una delle partite della trentesima giornata di Serie A. La partita si svolge allo stadio Dall'Ara e sarà trasmessa in diretta tv e streaming. Le due squadre arrivano con diverse fatiche: il Bologna ha disputato partite in Europa, mentre la Lazio si prepara a scendere in campo con le formazioni probabili.

Bologna-Lazio è una partita della trentesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. In campionato la Lazio, sul campo del Bologna, non vince dal 2018. Però a febbraio la squadra di Sarri, vincendo ai calci di rigore, si è guadagnata la possibilità di giocare ancora per un trofeo. E il sogno, per i biancocelesti, è quello di trovare la terza vittoria di fila, cosa che non succede da oltre un anno. I 120 minuti di giovedì scorso contro la Roma in Europa League sono un fattore. Il Bologna ha capito che dal campionato non può raggiungere un posto in Europa – anche se il settimo, distante cinque punti, di solito permette di andare in Conference – e quindi cercherà di mettere le energie che restano solamente nella seconda coppa europea. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Bologna-Lazio: le fatiche in Europa pesano Articoli correlati Pronostico Stoccarda-Lipsia: pesano le fatiche europeeStoccarda-Lipsia è una partita valida per la ventiseiesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 19:30: diretta tv, probabili formazioni,... Pronostico Genoa-Bologna: le fatiche si sentonoGenoa-Bologna è una partita della ventiduesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15: statistiche, notizie, probabili formazioni,... Tutto quello che riguarda Pronostico Bologna Lazio le fatiche in... Temi più discussi: Pronostico Bologna-Lazio: analisi, quote e consigli; Pronostico Bologna-Lazio quote analisi 30ª giornata Serie A; Pronostico Bologna-Lazio | Serie A 2025/26; Pronostico Bologna - Lazio: analisi e probabili formazioni 22/03/2026 Serie A. Bologna-Lazio, per Italiano c'è la rivincita di Coppa Italia: il pronosticoPronostico Bologna-Lazio quote analisi statistiche precedenti 30ª giornata Serie A in programma domenica 22 marzo alle ore 15 ... gazzetta.it Bologna-Lazio: pronostico, anteprima e probabili formazioniDopo l’emozionante vittoria in Europa League di giovedì, il Bologna torna agli impegni di Serie A domenica, quando accoglie la Lazio allo Stadio Dall’Ara. Entrambe le squadre arrivano sulla scia di ri ... calciodangolo.com Bologna e Lazio non danno l’impressione di essere due squadre pronte, da qui alla fine della stagione di Serie A 2025/26, a battagliare con il coltello tra i denti per ogni punto. Rossoblù e biancocelesti viaggiano infatti molto vicini in classifica, rispettivame facebook Via al #PronoTwitter30, con Gold Match la sfida tra le grandi deluse Bologna e Lazio. Inserite i pronostici in ordine e l'hashtag di giornata x.com