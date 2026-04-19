Pronostici PSG-Lione | marcatore e tiri in porta

Il match tra PSG e Lione si gioca in un momento in cui il Lens ha ottenuto una vittoria in rimonta, costringendo la squadra parigina a reagire e mantenere alta l’attenzione. La partita si svolge tra due club con obiettivi diversi in campionato, e le previsioni si concentrano su chi potrebbe segnare e quanti tiri in porta verranno conclusi durante i novanta minuti.

Pronostici PSG-Lione: la vittoria in rimonta del Lens costringe la squadra di Luis Enrique a continuare a marciare. Ecco chi la decide Messo in cassaforte il passaggio del turno in Champions League durante la settimana, andando a vincere anche sul campo del Liverpool, il PSG adesso si deve immediatamente rituffare in campionato perché ha bisogno dei tre punti per rispedire indietro il possibile assalto del Lens. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Ora, con due partite in meno e un punto di vantaggio, crediamo che i campioni in carica non rischino nulla, ma è meglio mettere le cose a posto per poi concentrarsi nel migliore dei modi alla semifinale contro il Bayern Monaco, la squadra che in questo momento sembra la più forte di tutte in Europa.🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostici PSG-Lione: marcatore e tiri in porta Notizie correlate Leggi anche: Pronostici Monaco-PSG: marcatore e tiri in porta Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Pronostici Lyon - PSG: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere; Pronostico PSG-Lione: analisi e probabili formazioni 19/04/2026 Ligue 1; Pronostici PSG - Nizza: Barcola protagonista in una partita competitiva; Pronostici Monaco - PSG: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere. Pronostici PSG-Lione: marcatore e tiri in portaPronostici PSG-Lione: la vittoria in rimonta del Lens costringe la squadra di Luis Enrique a continuare a marciare. Ecco chi la decide ... ilveggente.it Pronostico PSG-Lione, le assenze pesano: impresa proibitivaPSG-Lione è una partita di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it Per carità, anch'io di tanto in tanto mi lancio in pronostici (perché di analisi non si può parlare in tali termini) e, com'è normale che sia, ne sbaglio in gran numero, ma un granchio così grande è difficile da prendere... facebook te fidati dei miei pronostici. Se avevo Orlando e Phoenix c'è ùn motivo... x.com