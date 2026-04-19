Pronostici PSG-Lione | marcatore e tiri in porta

Da ilveggente.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il match tra PSG e Lione si gioca in un momento in cui il Lens ha ottenuto una vittoria in rimonta, costringendo la squadra parigina a reagire e mantenere alta l’attenzione. La partita si svolge tra due club con obiettivi diversi in campionato, e le previsioni si concentrano su chi potrebbe segnare e quanti tiri in porta verranno conclusi durante i novanta minuti.

Pronostici PSG-Lione: la vittoria in rimonta del Lens costringe la squadra di Luis Enrique a continuare a marciare. Ecco chi la decide Messo in cassaforte il passaggio del turno in Champions League durante la settimana, andando a vincere anche sul campo del Liverpool, il PSG adesso si deve immediatamente rituffare in campionato perché ha bisogno dei tre punti per rispedire indietro il possibile assalto del Lens. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Ora, con due partite in meno e un punto di vantaggio, crediamo che i campioni in carica non rischino nulla, ma è meglio mettere le cose a posto per poi concentrarsi nel migliore dei modi alla semifinale contro il Bayern Monaco, la squadra che in questo momento sembra la più forte di tutte in Europa.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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