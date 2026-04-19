Prima cliente e poi titolare | oggi dopo più di 20 anni si abbassano le serrande della storica fumetteria

Dopo oltre vent’anni di attività, la fumetteria Eternauta di via Baccarini si appresta a chiudere i battenti. La storica rivendita, situata vicino alla Biblioteca Classense, ha annunciato la fine della sua attività. La decisione è stata comunicata ai clienti e ai dipendenti, segnando la conclusione di un capitolo importante per il quartiere. La chiusura è prevista nelle prossime settimane, senza ulteriori dettagli sui motivi.

La fumetteria Eternauta di via Baccarini, a pochi passi dalla Biblioteca Classense, si prepara a chiudere. Dopo più di vent'anni di attività, a fine giugno le serrande si abbasseranno su un altro negozio storico del centro; un luogo che è stato destinazione di decine e decine di appassionati di.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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