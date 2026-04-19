Previsioni meteo per Avellino – 19 aprile 2026

Il 19 aprile 2026 ad Avellino il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso durante tutta la giornata. Non sono previste precipitazioni o peggioramenti meteorologici, e le condizioni atmosferiche rimarranno stabili nel corso della giornata. La temperatura massima prevista si aggira intorno ai valori consueti per il periodo, mentre la minima si manterrà relativamente fresca.

Ad Avellino, il 19 aprile 2026, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata - stando a quanto riferisce 3BMeteo - la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2998m. I venti.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Previsioni meteo per Avellino – 19 febbraio 2026Ad Avellino, il 19 febbraio 2026, nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 20mm di pioggia. Previsioni meteo per Avellino – 7 aprile 2026Ad Avellino il 7 aprile 2026 sarà una giornata di bel tempo con sole splendente per l’intero arco della giornata. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Previsioni meteo per Avellino – 16 aprile 2026; Meteo Napoli e Campania, le previsioni di venerdì 10 aprile; Previsioni meteo per Avellino – 13 aprile 2026; Previsioni meteo per Avellino – 12 aprile 2026. Meteo autostrada A16 Napoli - Canosa, casello Avellino Ovest- seleziona tratto - Napoli - Pomigliano d'Arco Pomigliano d'Arco - Baiano Baiano - Valico della Vergine Valico della Vergine - Avellino Avellino - Grottaminarda Grottaminarda - Valico di Trevico ... ilmeteo.it Meteo autostrada A16 Napoli - Canosa, tratto Avellino - Grottaminarda- seleziona tratto - Napoli - Pomigliano d'Arco Pomigliano d'Arco - Baiano Baiano - Valico della Vergine Valico della Vergine - Avellino Avellino - Grottaminarda Grottaminarda - Valico di Trevico ... ilmeteo.it ISOLATI ROVESCI O TEMPORALI | Previsioni Meteo Domenica 19 aprile 2026 Giornata ancora calda e soleggiata nel complesso, ma verso sera localmente non si esclude qualche breve pioggia. - facebook.com facebook Buongiorno da Agenzia ANSA. Le previsioni del tempo per oggi #ANSA meteo.ansa.it x.com