È stato presentato il nuovo programma dei Centri di Educazione e Ricreazione (Cre) per il 2026, intitolato

IN SEMINARIO. Presentata l’edizione 2026 del Cre, dal titolo «Bella Fra» e dedicata alla figura di San Francesco. L’invito del Vescovo: «Vivete la speranza nel vostro servizio e nell’amicizia con gioia». Lo spettacolo sul palco. «Ognuno di voi animatori è un ambasciatore di pace, la pace è un dono da chiedere, desiderare, sperare. Per ognuno di voi c’è un dono di pace che, quando lo troverete, non dimenticherete più. È un dono che riempie i cuori anche di chi sta nei Paesi straziati dalla violenza. Anche se lo dimentichiamo, lo tradiamo, è un dono che non ci lascia». Sono le parole che il Vescovo Francesco Beschi ha rivolto agli animatori in occasione della presentazione del Cre 2026.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Presentati i Cre 2026: «Animatori, siete ambasciatori di pace»

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