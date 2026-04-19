Preghiera del mattino 19 Aprile 2026 | Gesù illumina questo giorno affinché nulla possa inquietarmi

Oggi, nella terza domenica di Pasqua, si tiene la preghiera del mattino con una richiesta di luce e protezione. Le persone si rivolgono a Dio per chiedere di illuminare la giornata e di rafforzare la fede, affidando a Lui le proprie fragilità. La preghiera invita a testimoniare anche in presenza di dubbi e incertezze, con l’obiettivo di affrontare la giornata con serenità.

L’anima mia Vi adora, il mio cuore Vi benedice e la mia bocca Vi loda, o santa ed indivisibile Trinità: Padre Eterno, Figliuolo unico ed amato dal Padre, Spirito consolatore che procedete dal loro vicendevole amore. Celebriamo e lodiamo la Santissima Trinità affinché la Sua potenza scenda su ognuno di noi donandoci una forza sempre nuova per la nostra debole fede. Signore, mi sono sentito protetto durante questa notte; che cosa mi può inquietare in questo momento alla luce del giorno? Noto gli sguardi interrogativi dei miei amici e dei miei colleghi: “Come è possibile che uno si possa sentire così sicuro di sé quando si tratta di Dio?! Egli soccombe pietosamente alle sue proprie illusioni”.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino, 19 Aprile 2026: Gesù, illumina questo giorno affinché nulla possa inquietarmi Notizie correlate Preghiera del mattino del 30 Gennaio 2026: “Illumina questo nuovo giorno”Apriamo il cuore al Sacro Cuore di Gesù: affidiamo a Lui ogni affanno con questa preghiera del mattino e lasciamoci guidare dalla sua Grazia, per... Preghiera del mattino, 3 Aprile 2026: ai piedi della Croce, ringraziamo GesùIn questo Venerdì Santo sostiamo in silenzio ai piedi della Croce, memoria del sacrificio estremo di Gesù. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Usa, gaffe di Pete Hegseth: cita Pulp Fiction invece della Bibbia; Leone XIV: Ripudiamo la guerra, fermatevi. E ai leader delle Nazioni: Sedetevi al tavolo del dialogo; Minori accoglie la reliquia di San Francesco: tre giorni di fede e devozione; Minervino si prepara a celebrare i festeggiamenti in onore della Madonna del Sabato. Preghiera del mattino, 19 Aprile 2026: Gesù, illumina questo giorno affinché nulla possa inquietarmiLa preghiera del mattino per affidare a Dio le tue fragilità e chiedere una fede incrollabile per essere testimone di luce. lalucedimaria.it SAN FRANCESCO D'ASSISI. . 18 aprile 2026- Preghiera del mattino e Santa Messa. I frati del Sacro Convento vi invitano a unirvi a loro nella Basilica di san Francesco in Assisi per la preghiera del mattino seguita dalla Santa Messa. - Vuoi far celebrare una - facebook.com facebook 11 aprile 2026 Preghiera del Santo Rosario per invocare la pace presieduta dal Santo Padre Leone XIV Basilica di san Pietro, ore 18.00 x.com