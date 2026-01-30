Preghiera del mattino del 30 Gennaio 2026 | Illumina questo nuovo giorno

Questa mattina, molti italiani si sono svegliati con una preghiera semplice e sincera: “Illumina questo nuovo giorno”. La richiesta di luce e pace si rivolge al Sacro Cuore di Gesù, a cui tanti affidano le proprie ansie e preoccupazioni. È un gesto di fede quotidiana, che accompagna le persone nel ritmo di ogni nuovo inizio.

Apriamo il cuore al Sacro Cuore di Gesù: affidiamo a Lui ogni affanno con questa preghiera del mattino e lasciamoci guidare dalla sua Grazia, per ritrovare la pace. Cuore di Gesù, attiraci a Te e trasformaci; porta a noi le ricchezze del Tuo Amore infinito, brucia in esso le nostre deficienze e le nostre infedeltà; aumenta in noi la fede, la speranza, la carità. Chiediamo a Gesù di essere accompagnati in questo nuovo giorno dal suo Sacro Cuore. Cristo, luce del Padre, illuminaci al nascere di questo nuovo giorno e dissipa le ombre delle menzogne per mezzo della luce della tua verità. Tu, che hai distrutto il nostro peccato con il Tuo sacrificio per salvare definitivamente coloro che sperano in Te, difendendoci come Tua carne e Tue ossa contro le insidie del male.

