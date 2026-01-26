Catania tentano di scassinare un distributore di sigarette armati | denunciati due cugini ventenni

Due giovani cugini ventenni sono stati denunciati dalla Polizia di Stato a Catania per aver tentato di scassinare un distributore automatico di sigarette davanti a una tabaccheria in via Zia Lisa. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di identificarli e di mettere fine al tentativo di furto, contribuendo alla sicurezza della zona.

Il colpo davanti a una tabaccheria. La Polizia di Stato ha identificato e denunciato due giovani di circa vent'anni, cugini tra loro, responsabili del tentato furto a un distributore automatico di sigarette posizionato all'esterno di una tabaccheria in via Zia Lisa. Secondo la ricostruzione degli investigatori, i due sono arrivati a piedi e hanno agito in pochi istanti, cercando di forzare il distributore con estrema violenza. Minacce agli automobilisti e colpo d'arma. Durante il tentativo di scasso, i due hanno colpito l'apertura del distributore con il calcio di una pistola ed esploso un colpo d'arma da fuoco, danneggiando seriamente la struttura.

