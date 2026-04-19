Dopo il tutto esaurito durante il periodo pasquale, le prenotazioni per i ponti primaverili continuano a crescere, con molte strutture che segnalano il pieno di prenotazioni. Le richieste si concentrano soprattutto nelle settimane che precedono il 25 aprile e il Primo Maggio, creando un clima di attesa tra gli operatori del settore. La tendenza si mantiene stabile rispetto agli anni passati, con un aumento delle prenotazioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Dopo il sold out di Pasqua, la soddisfazione si proietta come un buon auspicio verso il 25 aprile e il ponte del Primo Maggio. La domanda non manca, e con lei anche la fiducia. Andrea Casadei Della Chiesa, direttore Confesercenti, spiega: "Le festività pasquali sono state un buon avvio della stagione turistica. Come era evidente, essendo molto anticipate, solo alcune attività hanno aperto, pochi alberghi e qualche stabilimento balneare. Diversamente abbiamo segnali più positivi per il 25 aprile e il ponte del Primo Maggio". Questa seconda festività è più attrattiva della prima secondo Paola Brunelli, titolare dell’hotel Luxor a Milano Marittima e consigliera Assohotel Cervia: "Le prenotazioni per il 25 aprile stanno andando un po’ più a rilento rispetto sia alla Pasqua che al ponte del 1 maggio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ponti primaverili, fioccano le prenotazioni

Notizie correlate

Ponti primaverili e il Festival del fumetto: rafforzati i collegamenti in CampaniaAlle porte, i ponti primaverili e il Festival del fumetto: così Trenitalia (Gruppo FS), in accordo con Regione Campania, ha potenziato il numero dei...

Fs, 28 milioni di persone in treno a Pasqua e nei ponti primaveriliSono circa 28 milioni le persone che hanno scelto e sceglieranno il treno, mezzo green per eccellenza, per viaggiare durante i ponti primaverili...

Una raccolta di contenuti

Si parla di: Ponti primaverili, fioccano le prenotazioni.

Cosa fare e dove andare nei ponti di primavera: idee last minute tra mete di provincia, isole mediterranee e i laghi più belli d’ItaliaDalle isole mediterranee ai laghi del Nord, dal Piemonte alla Sicilia: idee per una vacanza primaverile lontano dal turismo di massa ... ilfattoquotidiano.it

Ponti di primavera e Pasqua: le mete sicure dove viaggiare per riscoprire la bellezza in tempi incertiIl calendario del 2026 ci regala incastri perfetti: dalla Pasqua ai weekend lunghi del 25 aprile e del primo maggio, le occasioni per staccare la spina non mancano. Con le tensioni geopolitiche ... siviaggia.it