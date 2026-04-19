Ponte mobile sulla Fi-Pi-Li riposizionata la campata dopo il crollo | la soddisfazione di Giani e Gariglio

Nel primo pomeriggio di oggi, domenica 19 aprile, si è conclusa un’operazione importante per il traffico di quella zona. È stato riposizionato il ponte mobile sulla strada Fi-Pi-Li, dopo il crollo che aveva coinvolto una delle sue campate. L’intervento ha riguardato il riposizionamento della struttura, considerata fondamentale per lo snodo tra la strada e l’area portuale, e ha suscitato soddisfazione tra i responsabili coinvolti.

Sì è conclusa nel primo pomeriggio di oggi, domenica 19 aprile, un’operazione cruciale per lo snodo logistico tra la Fi-Pi-Li e l'area portuale. È stato infatti eseguito il riposizionamento della campata del ponte mobile che collega la rotonda del terminal Tdt alla strada di grande comunicazione.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Calambrone, il ponte mobile sulla Fi-Pi-Li esce dalle guide: caos in porto, traffico paralizzatoLo scarrellamento a causa del probabile cedimento delle cerniere della campata mobile. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Ponte mobile sulla Fi-Pi-Li, riposizionata la campata dopo il crollo: la soddisfazione di Giani e Gariglio; Ponte mobile Fi-Pi-Li, completato il riposizionamento; FiPiLi, il Ponte mobile levatoio dei Navicelli torna al suo posto; FiPiLi, il ponte mobile torna al suo posto. FiPiLi, il Ponte mobile levatoio dei Navicelli torna al suo posto: entro il 27 aprile la fine dei lavoriDopo 42 giorni di lavoro ininterrotto da lunedì 20 aprile prenderanno avvio le ultime lavorazioni: il ripristino della pavimentazione del piano viabile e il collaudo ... corrierefiorentino.corriere.it Fi-Pi-Li, il ponte mobile levatoio dei Navicelli torna al suo postoQuarantadue giorni di lavoro ininterrotto, centinaia di operazioni coordinate tra istituzioni, imprese e autorità portuali, con la puntuale regia della ... gonews.it Le immagini del delicato riposizionamento del ponte mobile sulla FiPiLi effettuato oggi - alla presenza dei presidenti Gariglio e Giani - dai tecnici di Avr, la società che gestisce la manutenzione dell’arteria, con l'ausilio di Bettarini e il supporto economico della facebook #FiPiLi, il ponte mobile levatoio dei Navicelli al suo posto: dal 19 aprile l'impalcato risale in quota x.com