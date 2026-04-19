Una nuova merenda biologica arriva sul mercato: si tratta di una polpa frullata a base di mela, banana e ciliegia. La produzione è promossa come sostenibile e naturale, senza aggiunta di conservanti o zuccheri artificiali. Nell’annuncio viene anche precisato che il testo contiene link di affiliazione, con possibili commissioni per acquisti effettuati tramite questi collegamenti, senza costi aggiuntivi per i consumatori.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Il profilo nutrizionale: 80% mela, 100% gusto naturale. Analizzando la composizione di questa polpa di frutta, emerge una scelta formulativa molto precisa che punta sulla semplicità degli ingredienti. La miscela è composta per l’80% da mela, il 15% da banana e il restante 5% da ciliegia. Questa ripartizione non è casuale: la predominanza della mela fornisce una base strutturata e acquosa, mentre la banana interviene per conferire una texture più morbida e una dolcezza naturale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Polpa Frulla Mela-Banana-Ciliegia: Merenda Bio e Sostenibile

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