Politica in crisi | tra stallo Meloni e la metamorfosi del M5S

La scena politica italiana si trova in un momento di cambiamenti significativi, con tensioni tra il governo e il sistema giudiziario che si fanno sempre più evidenti. La maggioranza di governo fatica a portare avanti le sue linee, mentre il Movimento 5 Stelle sta vivendo una fase di trasformazione interna. Le dinamiche tra le istituzioni e i partiti si intrecciano in un quadro di incertezza e discussioni aperte.

La politica italiana attraversa una fase di profonda metamorfosi, dove l’equilibrio tra potere legislativo e magistratura sembra vacillare sotto il peso di nuove pretese giuridiche. Mentre la Meloni si trova a gestire un programma di governo originario che appare ormai svuotato a causa del rinvio del premierato, del mancato successo del referendum sulla Magistratura e delle complessità legate alla nuova legge elettorale, il dibattito pubblico si sposta verso una gestione della società basata esclusivamente sulla Rule of Law, lasciando scoperte le basi etiche del bene comune. L’impasse del centro-destra e le ambizioni del Campo Largo. Il attuale vede la Meloni tentata da una deriva puramente elettorale, una condizione che riflette lo stato di perenne campagna elettorale in cui si trova l’intera classe dirigente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Politica in crisi: tra stallo Meloni e la metamorfosi del M5S Notizie correlate Stallo Pd su candidato sindaco, M5S: «Coalizione in crisi, serve una svolta»Avellino, 13 aprile 2026 - Apprendiamo con stupore e sgomento da alcuni organi di stampa del rinvio della direzione Pd che avrebbe dovuto indicare al... Meloni in Parlamento sulla crisi internazionale: attesa per l’informativa, giornata politica decisiva tra Camera e SenatoUna mattina che si apre con un’attesa densa, quasi sospesa, mentre la politica italiana si prepara a uno dei passaggi più delicati degli ultimi... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Dentro il rapporto Trump–Meloni: cosa non ha funzionato; Giovani e politica: tra crisi di rappresentanza e trasformazione della partecipazione; Perù. Verso le elezioni: crisi politica strutturale e frammentazione del sistema; Sud America, senza fine la crisi umanitaria al confine tra Colombia e Venezuela. Crozza imita Bersani: crisi della sinistra tra primarie e leadershipLa satira politica torna protagonista con Fratelli di Crozza, dove Maurizio Crozza offre una nuova, pungente imitazione di Pier Luigi Bersani. Al centro del monologo, il tema caldo della ... ilmessaggero.it Meloni in Senato: Il conflitto in Iran tra le crisi più complesse degli ultimi anni. Pronti ad aumentare le tasse a chi specula sui carburanti. Ok alla risoluzione di ...Voglio relazionare al parlamento e relazionarmi con le forze politiche su come affrontare la crisi in Medio Oriente, una crisi tra le più complesse degli ultimi decenni che impone di agire con ... affaritaliani.it Una campagna politica pro-Trump ha invaso i social: i supporter del presidente, però, sono tutti avatar creati con l'Ai. Ma il pubblico non se ne accorge facebook La nostra libertà non ha prezzo. Comprare gas dalla Russia significa finanziare chi attacca una democrazia liberale. Come liberaldemocratici, crediamo che la politica energetica debba essere coerente con i nostri valori. Dobbiamo guardare al futuro: divers x.com