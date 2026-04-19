Più che business relazioni autentiche | i giovani imprenditori si mettono in cammino

Nel primo evento organizzato dal Movimento giovani imprenditori di Confartigianato Cesena, presieduto da Matteo Brighi, i partecipanti hanno percorso un cammino che ha avuto come obiettivo principale rafforzare i legami tra giovani imprenditori. La manifestazione si è concentrata sulla promozione di relazioni genuine e sulla valorizzazione delle persone, riflettendo un principio chiave di Confartigianato. L’iniziativa ha coinvolto diversi giovani imprenditori in un’uscita collettiva, con l’intento di favorire lo scambio di esperienze e idee.

La prima camminata del Movimento giovani imprenditori Confartigianato Cesena, presieduto da Matteo Brighi, ha rappresentato in modo concreto un principio fondamentale di Confartigianato: mettere sempre la persona al centro. Tra le colline di Bertinoro, lungo la Via delle Vigne, non si è trattato.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Cibo sano e relazioni autentiche. Il quartiere rinasce attorno a BiràUn progetto innovativo, che cambia il modo di fare la spesa e di vivere il territorio, ha preso avvio a Perugia in via Birago, nel quartiere popolare... San Faustino 2026: Gen Z dice no alle app, cresce la ricerca di relazioni autentiche e reali.Il San Faustino di quest’anno segna un punto di svolta nel panorama degli appuntamenti in Italia. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: La ristorazione italiana tra passione e sostenibilità economica; Rapporto Fisco-impresa, il modello virtuoso della collaborazione; Social, l'allarme del docente: In carcere più relazioni che in classe; Vinitaly 2026, seconda giornata: la Puglia accelera sull’export e rafforza le connessioni tra imprese e mercati internazionali. Giorgetti a Washington. Ecco come si ricalibra la relazione Italia-UsaLa visita del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti nella capitale americana offre una fotografia nitida dello stato della relazione tra Italia e Stati Uniti: solida, profondamente integrata, ma ... formiche.net Stefano Feltri: «La Groenlandia serve agli Stati Uniti per ridisegnare le relazioni con l’Europa più che ad arginare Russia e Cina»Questo articolo sulla Groenlandia è pubblicato sul numero 5-6 di Vanity Fair in edicola fino al 3 febbraio 2026. La Groenlandia è un’infinita distesa di ghiaccio di 2 milioni di chilometri quadrati ... vanityfair.it Quando si parla di David Beckham, non si pensa solo a calcio, moda e business… ma anche a case da capogiro - facebook.com facebook I PADRONI DELLA POLITICA L’AD di Terna chiede 7,3 milioni per passare a fare il Presidente di Eni. Terna è un’azienda che lavora in un business regolato e i cui investimenti finiscono in bolletta con un tasso di remunerazione degli investimenti. Rischio zero x.com