Pisa-Genoa spareggio salvezza | per i rossoblù è già un match point

Nella sfida tra Pisa e Genoa, valida come spareggio salvezza, l'allenatore del Genoa ha dichiarato che una vittoria potrebbe assicurare quasi definitivamente la permanenza in serie B. I toscani, invece, sono determinati a non arrendersi e vogliono portare a casa i tre punti. La partita rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre, con in palio una posizione chiave in classifica.

De Rossi lo ha detto in conferenza: "Se vinciamo siamo quasi salvi". Ma i toscani non vogliono mollare Il Genoa vuole la salvezza, il Pisa ultimo in classifica ha pochissime chance per evitare l'incubo retrocessione. All'Arena Garibaldi arrivano i rossoblù: fischio d'inizio domenica alle 18. La squadra di Hiljemark arriva dal netto ko per 3-0 rimediato contro la Roma: è la terza sconfitta di fila per i toscani. Gli uomini di De Rossi hanno superato 2-1 il Sassuolo nell'ultimo turno di campionato. Scopriamo insieme il pronostico e le quote di Pisa-Genoa. Prova gratis il futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA dedicata ai pronostici! Il Pisa è in fondo alla classifica con 18 punti, il Genoa è fermo a 36: +9 sul Lecce terzultimo.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pisa-Genoa, spareggio salvezza: per i rossoblù è già un match point Notizie correlate Genoa, De Rossi sulla sfida contro il Pisa: “Match point per la salvezza”. E il futuro? “Qui mi trovo bene”Genova, 17 aprile 2026 – Un percorso iniziato questa stagione, destinato a proseguire. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Pronostico Pisa-Genoa quote della 33ª giornata di Serie A; Al momento per decidere la terza retrocessa in B si giocherebbe lo spareggio; Pisa - Genoa; Grinta De Rossi, salvezza in due mosse. Poi al lavoro per il Genoa del futuro. Pisa-Genoa, spareggio salvezza: per i rossoblù è già un match pointPronostico Pisa-Genoa quote analisi statistiche precedenti della 33ª giornata di Serie A in programma all'Arena Garibaldi domenica alle 18 ... gazzetta.it Pisa-Genoa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie ANel 33° turno di campionato i toscani ospitano il Grifone alla Catilar Arena. Ultima spiaggia per Hiljemark mentre De Rossi vuole la salvezza aritmetica ... tuttosport.com Pisa – Genoa, domenica ore 18.00. Una sfida che si perde nella notte dei tempi, con mille incroci… Leggi l’articolo completo al link https://www.ligurianotizie.it/pisa-genoa-una-sfida-che-si-perde-nella-notte-dei-tempi-con-mille-incroci/2026/04/18/637219/ facebook Genoa, De Rossi: “Pisa Vinciamo e siamo salvi. E io resto qui” x.com