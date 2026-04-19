Piogge e temporali al mattino poco nuvoloso al pomeriggio

Al mattino, a Bergamo, il cielo è molto nuvoloso o coperto con piogge e rovesci, alcuni dei quali temporaleschi. Nel pomeriggio, invece, le condizioni meteo migliorano e il cielo si presenta poco nuvoloso.

Il meteo a Bergamo riserva cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. poco nuvoloso al pomeriggio. cieli nuvolosi in serata con deboli piogge, sono previsti 13mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 2785m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Allerte meteo previste: pioggia. Sono le previsioni di 3Bmeteo. Il commento del meteorologo: “La circolazione depressionaria, responsabile di residue deboli piogge mattutine, si allontana favorendo l’ingresso di aria più secca responsabile di ampi rasserenamenti dal pomeriggio.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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