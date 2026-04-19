È iniziata una campagna di adesione rivolta alla comunità locale, promossa da una pizzeria situata nel centro di Celle sul Riga. La proposta invita i cittadini a unirsi e sostenere l’attività attraverso l’iscrizione. La sindaca di San Casciano dei Bagni ha recentemente lanciato un appello rivolto alla popolazione, richiamando l’attenzione sul senso di solidarietà e collaborazione tra i residenti.

"Faccio appello al nostro senso di comunità", ha esortato la sindaca di San Casciano dei Bagni, Agnese Carletti, rivolgendosi alla numerosa platea presente a Celle sul Rigo in occasione dell’apertura della campagna di iscrizioni alla Cooperativa di comunità, che andrà a gestire il progetto della Piceria nella frazione. "E’ un percorso difficile e ambizioso, ma confido nella dedizione di tutti perché con questo riusciremo a dare un punto di ritorvo a Celle sul Rigo per i cittadini e i turisti, che potranno almeno sedersi a bere un caffè – ha continuato Carletti –. Si tratta di un progetto ambizioso perché aprire una Piceria significa anche creare posti di lavoro".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piceria di comunità a Celle sul Riga. Al via la campagna per associarsi

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