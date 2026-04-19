di Marco Quargentan L’universo della serie “Person of Interest” non è solo quello di un thriller tecnologico, ma è anche e soprattutto un laboratorio filosofico che analizza la metamorfosi della società moderna. La serie esplora il paradosso della libertà: il sacrificio sistematico della privacy in cambio di una promessa di sicurezza totale, un dilemma che oggi trova riflessi inquietanti nei veri protagonisti della rivoluzione digitale. Il creatore della serie Jonathan Nolan (fratello di Christopher) fa iniziare la storia all’ombra dell’11 settembre, quando il genio solitario e tormentato Harold Finch (Michael Emerson) costruisce “La Macchina” per lo Stato.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - ‘Person of Interest’ non era fantascienza: era un avvertimento

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