È deceduto all’età di 87 anni l’attore britannico John Nolan, noto per aver interpretato ruoli nei film della saga di Batman e nella serie televisiva “Person of Interest”, andata in onda dal 2011 al 2016. La sua carriera comprendeva numerose esperienze teatrali, e la sua presenza sul grande e piccolo schermo è durata diversi decenni. La notizia della sua scomparsa è stata confermata da fonti vicine all’attore.

È morto all’età di 87 anni l’attore britannico John Nolan, veterano del teatro e interprete noto al grande pubblico per i suoi ruoli nei film della saga di Batman e nella serie televisiva “Person of Interest’’ (2011-2016). In anni recenti si era stabilito a Stratford-upon-Avon, sede della Royal Shakespeare Company. La notizia della scomparsa è stata riportata dal quotidiano locale inglese “Stratford-Upon-Avon Herald”. Nato a Londra il 22 maggio 1938, Nolan ha avuto una lunga carriera tra palcoscenico e schermo, lavorando anche con il celebre nipote, il regista Christopher Nolan. Sul grande schermo ha interpretato il membro del consiglio della Wayne Enterprises Douglas Fredericks in ”Batman Begins” (2005) e “Il cavaliere oscuro – Il ritorno” (2012), entrambi diretti da Christopher Nolan.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - John Nolan morto a 87 anni: è stato volto di “Batman” e della serie “Person of Interest”

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