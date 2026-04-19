Lo scorso 18 aprile, il programma televisivo Perfect Crown ha raggiunto un ascolto medio dell’11,1% su scala nazionale. La trasmissione ha conseguito un risultato significativo, diventando uno degli eventi più seguiti nel giorno di sabato. La performance ha attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori, confermando il suo ruolo come uno dei programmi di punta della rete.

Il successo di Perfect Crown è diventato un fenomeno televisivo con il raggiungimento dell’11,1% di ascolti nazionali lo scorso 18 aprile. La produzione MBC, che vede protagonisti IU e Byeon Woo Seok, ha superato la soglia della doppia cifra già al quarto episodio, dominando la fascia oraria del sabato. I dati Nielsen Korea confermano l’impatto del drama romantico, che si è imposto come il programma più seguito tra i telespettatori compresi tra i 20 e i 54 anni, registrando per questa specifica fascia demografica un valore del 5,3%. Mentre la serie di MBC trionfa, il delle trasmissioni del sabato mostra dinamiche molto diverse tra i vari canali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Perfect Crown vola all’11%: IU conquista il sabato con il successo

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