Negli ultimi tempi si è parlato molto dell’acido mevalonico come nuovo ingrediente per la skincare. Questo composto, recentemente inserito in alcuni prodotti, ha attirato l’attenzione per le sue caratteristiche. La sua presenza nelle formulazioni mira a offrire nuove soluzioni per la cura della pelle. La sua introduzione nei cosmetici rappresenta un passo verso approcci più innovativi nel settore della bellezza e della cura personale.

L’acido mevalonico è uno degli attivi più interessanti dell’ultimo periodo. A renderlo così particolare è il suo obiettivo ambizioso: ridefinire il concetto di cura della pelle. Questo ingrediente, infatti, sposta l’attenzione dalla correzione immediata di inestetismi e “difetti”, puntando invece al sostegno dei meccanismi biologici che ne regolano l’equilibrio e la funzionalità nel tempo. Che cos’è l’acido mevalonico (e come usarlo al meglio). Come dimostrato da uno studio dell’Università di Trieste, questo acido è “una molecola naturalmente prodotta dal corpo umano e coinvolta nella cosiddetta via del mevalonato, un percorso biochimico fondamentale per la sintesi di lipidi essenziali e molecole antiossidanti.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Perché dovremmo introdurre l’acido mevalonico nella nostra skincare

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