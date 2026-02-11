Chi è il couch friend l'amico che tutti dovremmo avere nella nostra vita

In Italia, sempre più persone cercano uno spazio di relax e sincerità, lontano dai ritmi frenetici. Il “couch friend” è quell’amico su cui si può sempre contare, il compagno con cui condividere momenti di leggerezza senza pressioni. È una presenza che ricarica, un punto di riferimento autentico, lontano dalle apparenze e dalle performance sociali.

