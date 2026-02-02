Pagamenti Inps febbraio 2026 dalle pensioni all' Assegno unico fino ai bonus | tutte le date

A febbraio 2026, gli italiani riceveranno diversi pagamenti dall’Inps. Pensioni, bonus e assegni verranno accreditati principalmente nella prima metà del mese. Le date precise sono già state comunicate e molti utenti stanno controllando se tra i loro soldi ci sono anche le ultime novità. La maggior parte delle pensioni sarà disponibile già all’inizio del mese, mentre altri bonus arriveranno in date diverse. La confusione resta, ma le istruzioni sono chiare: bisogna tenere d’occhio il conto per non perdere nessuna scadenza.

Pensioni, sussidi e bonus: febbraio 2026 è uno dei mesi più densi di accrediti Inps. Il calendario dei pagamenti si concentra soprattutto nella prima metà del mese, con.

