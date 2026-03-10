La NASpI di marzo 2026 sarà pagata entro determinate date stabilite dall'Inps. Le somme vengono accreditate sui conti correnti dei beneficiari in prossimità della fine del mese o all'inizio di quello successivo. La data precisa del pagamento viene comunicata dall'Inps tramite i canali ufficiali e varia in base alle modalità di rilascio delle prestazioni.

. Il pagamento della NASpI di marzo 2026 è imminente. Come avviene ogni mese, l’ INPS non prevede una data unica di accredito valida per tutti i beneficiari: le tempistiche variano in base alla data di presentazione della domanda, alla storia contributiva e agli eventuali ricalcoli in corso. In linea generale, gli accrediti della disoccupazione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Naspi a marzo 2026, quando viene pagata: ecco le date

